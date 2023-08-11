Для участия в выборах зарегистрировались представители 11 политических партий

На выборах депутатов представительных органов административных центров субъектов РФ этап регистрации завершен в 12 из 16 административных центров. Об этом сообщается на сайте НОМ.

Отмечается, что из 12 политических партий, выдвинувших кандидатов и списки кандидатов, 11 прошли этап регистрации. Так, регистрацию прошли: «Единая Россия»; КПРФ; ЛДПР; партия «Справедливая Россия — За правду»; «Новые люди»; Партия пенсионеров; Коммунистическая партия коммунисты России; партия «Родина»; «Яблоко»; РЭП «Зеленые» и партия «Гражданская платформа».

При этом в 12 административных центрах выдвинуто 85 списков кандидатов от 12 политических партий, а зарегистрирован был 81 кандидат от 11 политических партий. По двум спискам кандидатов не были представлены документы для регистрации: партия «Яблоко» и партия «Родина». Две партии – партия «Родина» (г. Рязань) и партия Дела (г. Якутск) получили отказ в регистрации.

Также эксперты отметили, что в 11 административных центрах по одномандатным округам замещается 207 мест. Совокупно выдвинуто 1307 кандидатов, в том числе 1216 от 12 политических партий и 91 в порядке самовыдвижения. По итогам регистрации по одномандатным округам зарегистрировано 1197 кандидатов. Выбыли после регистрации 6 кандидатов.

По словам зампреда движения «Корпус «За чистые выборы» по правовым вопросам Георгия Багиряна, выборы в столицах субъектов – яркий маркер возможностей политических партий и того, какие партии этими возможностями пользуются, а какие – нет.

«Из 12 партий, заявивших об участии в выборах, 11 успешно прошли этап регистрации. Причем, следует отметить, что среди кандидатов есть представители как парламентских, так и непарламентских политических партий», — отмечает он.

Эксперт уточнил, что максимальный уровень конкуренции на этом уровне выборов – 10 партий в Якутске и 9 в Красноярске. При этом он отметил, что и в остальных столицах конкуренция серьезная, «по 6-7 списков в единых округах, в мажоритарных округах – и, в среднем по 6 кандидатов в одномандатных».

Напомним, в Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Российской Федерации и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России состоятся весной 2024 года.