Все четыре фигуранта дела о взятках в Белгородской области задержаны

В Белгородской области задержаны все четыре фигуранта уголовного дела о многомиллионных взятках. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.

«Все 4 фигуранта дела по многомиллионному взяточничеству в Белгородской области задержаны до 30 сентября», — говорится в сообщении.

До этого «Известия» со ссылкой на источник РЕН ТВ сообщали, что сотрудники ФСБ РФ задержали руководителей ЖКХ Белгородской области и Центра экологической безопасности региона по подозрению в получении взяток.

Следствие считает, что преступная группа организовала схему по получению взяток от коммерческих структур, которая действовала на постоянной основе, а взятки были получены в особо крупном размере.

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева также задержали по подозрению в получении взятки.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.