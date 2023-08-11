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Все четыре фигуранта дела о взятках в Белгородской области задержаны

«Звезда»: в Белгородской области задержаны фигуранты дела о взятках

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Белгородской области задержаны все четыре фигуранта уголовного дела о многомиллионных взятках. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник.

«Все 4 фигуранта дела по многомиллионному взяточничеству в Белгородской области задержаны до 30 сентября», — говорится в сообщении.

До этого «Известия» со ссылкой на источник РЕН ТВ сообщали, что сотрудники ФСБ РФ задержали руководителей ЖКХ Белгородской области и Центра экологической безопасности региона по подозрению в получении взяток.

Следствие считает, что преступная группа организовала схему по получению взяток от коммерческих структур, которая действовала на постоянной основе, а взятки были получены в особо крупном размере.

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева также задержали по подозрению в получении взятки.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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