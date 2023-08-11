Австралиец выжил после того, как жена накормила его ядовитыми грибами

Житель Австралии выжил после того, как жена накормила его ядовитыми грибами, пишет LADBible.

Саймон Кларингболд рассказал, что этот инцидент произошел в 1998 году. В то время он был 39-летним мужчиной, который бегал марафоны и отличался хорошим здоровьем. По словам австралийца, в один вечер он съел еду, приготовленную супругой, в которой были грибы. Супруг женщины сам принес их домой, приняв за шампиньоны.

После приема пищи состояние Саймона резко ухудшилось — его доставили в больницу. Выяснилось, что грибами оказались бледные поганки, которые крайне опасны для человека. Кларингболд считает, что остался жив, потому что в грибах было не так много токсинов.

«Я даже не знал, что такие грибы существуют», — добавил он.

Мужчина был выписан из больницы через 11 дней, хотя сам Саймон думал, что больше не попадет домой.

«Я действительно думал, что мне конец», — вспоминает австралиец.

Ранее ученые установили, что грибы оказались эффективны при профилактике слабоумия.