Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Австралиец выжил после того, как жена накормила его ядовитыми грибами

LADBible: австралиец выжил, съев ужин с ядовитыми грибами

close
100%
ABC

Житель Австралии выжил после того, как жена накормила его ядовитыми грибами, пишет LADBible.

Саймон Кларингболд рассказал, что этот инцидент произошел в 1998 году. В то время он был 39-летним мужчиной, который бегал марафоны и отличался хорошим здоровьем. По словам австралийца, в один вечер он съел еду, приготовленную супругой, в которой были грибы. Супруг женщины сам принес их домой, приняв за шампиньоны.

После приема пищи состояние Саймона резко ухудшилось — его доставили в больницу. Выяснилось, что грибами оказались бледные поганки, которые крайне опасны для человека. Кларингболд считает, что остался жив, потому что в грибах было не так много токсинов.

«Я даже не знал, что такие грибы существуют», — добавил он.

Мужчина был выписан из больницы через 11 дней, хотя сам Саймон думал, что больше не попадет домой.

«Я действительно думал, что мне конец», — вспоминает австралиец.

Ранее ученые установили, что грибы оказались эффективны при профилактике слабоумия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях