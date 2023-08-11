Власти закрыли нижний корпус Киево-Печерской лавры

Доступ в нижнюю часть Киево-Печерской лавры будет закрыт до тех пор, пока комиссия министерства культуры Украины не вернет в государственную собственность все корпуса. Об этом заявил исполняющий обязанности директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко, передает издание «Страна.ua».

«Мы вернули и приняли в пользование 10 объектов заповедника, но чтобы продолжить эту работу, мы вынуждены были закрыть доступ в Нижнюю лавру», — сказал Остапенко.

По его словам, монахи без препятствий остаются в монастыре, но доступ посторонних лиц в обитель будет полностью ограничен до принятия в собственность государства тех объектов, которые не используются священнослужителями.

Остапенко уточнил, что речь идет о гостиничных, производственных и торговых объектах на территории Лавры. Он добавил, что монахи смогут продолжать оставаться на территории обители, но в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации украинских военнослужащих.

Всего на территории монастыря насчитывается 79 корпусов, но реальных сооружений, в которых можно жить или вести хозяйственную деятельность — 40. На данный момент в пользовании заповедника, то есть государства, находится 10 помещений.

9 августа суд на Украине, как сообщал местный Минкульт, признал расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) законным.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что на территории заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт музей гетмана Мазепы.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.