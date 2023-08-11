Глава ЖКХ Белгородской области задержан по подозрению в получении взяток

Сотрудниками ФСБ РФ задержаны руководители ЖКХ Белгородской области и Центра экологической безопасности региона по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия» со ссылкой на источник РЕН ТВ.

Центр экологической безопасности — государственный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области.

По версии следствия, преступная группа организовала схему по получению взяток от коммерческих структур. Следователи считают, что данная схема работала на постоянной основе, а взятки были получены в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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