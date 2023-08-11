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Глава ЖКХ Белгородской области задержан по подозрению в получении взяток

Задержаны главы ЖКХ Белгородской области и Центра экологической безопасности

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Сотрудниками ФСБ РФ задержаны руководители ЖКХ Белгородской области и Центра экологической безопасности региона по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия» со ссылкой на источник РЕН ТВ.

Центр экологической безопасности — государственный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области.

По версии следствия, преступная группа организовала схему по получению взяток от коммерческих структур. Следователи считают, что данная схема работала на постоянной основе, а взятки были получены в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Белгородской области сотрудники СК и ФСБ задержали бывшего заместителя губернатора Константина Полежаева по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

10 августа ФСБ задержала группу лиц по подозрению во взяточничестве в Волгоградской области.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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