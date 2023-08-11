Жители рязанского Скопина заявили, что услышали громкие хлопки

Жители города Скопина Рязанской области заявили, что услышали громкие хлопки, передает ТАСС.

В единой дежурно-диспетчерской службе Скопинского района уточнили, что эти звуки связаны с самолетами, которые преодолели звуковой барьер.

В этот же день жители подмосковного Красногорска заявили, что в городе произошел взрыв.

Кроме того, 11 августа взрыв произошел на северо-западе Москвы, по предварительным данным, упал беспилотный летательный аппарат.

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что никто не пострадал при падении обломков БПЛА.

Также сообщалось, что московский аэропорт Внуково временно закрыл воздушное пространство на прилет и вылет рейсов, предварительно, из-за беспилотного летательного аппарата.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.