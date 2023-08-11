Собянин: при падении обломков БПЛА в Москве никто не пострадал

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших при падении обломков БПЛА на Карамышевской набережной. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, на город летел один беспилотник, который был ликвидирован ПВО.

«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — сообщил Собянин.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

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