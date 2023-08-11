Rambler&Co выяснил мнение россиян о введении цифрового рубля

Около 41% россиян считают, что цифровой рубль не сильно повлияет на жизнь физических лиц, а 34% уверены, что это, возможно, усложнит финансовую систему, следует из данных опроса аналитиков медиахолдинга Rambler&Co.

Респонденты видят больше пользы для предпринимателей. Так, почти половина (49%) уверены, что это сильная антикоррупционная мера, а 40% считают, что цифровой рубль может сократить расходы юридических лиц.

Также большинство россиян (56%) заявили, что будут пользоваться цифровым рублем. Среди них 32% уверены, что таким образом будет легче совершать покупки в интернете, а 24% считают, что это упростит процессы накопления и инвестирования.

Большинство неопределившихся респондентов (85%) будут готовы опробовать новинку только после полноценного введения, 15% изъявили желание участвовать в тестировании с августа 2023 года.

Также аналитики медиахолдинга выяснили, что большинство россиян (88%) не использовали криптовалюты в принципе. Почти 5% из них отметили, что применяли их для развлечения или NFT, 4% оплачивали покупки в зарубежных и российских онлайн-магазинах, а 3% опрошенных проводили гражданско-правовые сделки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 июля по 3 августа 2023 года, охват составил 118 100 интернет-пользователей.