Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога утром 11 августа объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, спустя 13 минут — в Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Затем и в остальных регионах.

«Воздушная тревога в Киеве», — сообщило украинское издание Klymenko Time.

Накануне воздушная тревога объявлялась в Одесской области.

9 августа сирены также звучали по всей Украине.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.