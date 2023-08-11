Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины утром 11 августа

close
100%
Global Look Press

Воздушная тревога утром 11 августа объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, спустя 13 минут — в Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Затем и в остальных регионах.

«Воздушная тревога в Киеве», — сообщило украинское издание Klymenko Time.

Накануне воздушная тревога объявлялась в Одесской области.

9 августа сирены также звучали по всей Украине.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлением российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в регионах Украины объявляется ежедневно, иногда — по всей стране.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях