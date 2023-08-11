Неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в Подмосковье

Неизвестный попытался поджечь полицейский автомобиль в подмосковном городе Коломна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Около двух часов ночи неизвестный бросил в служебный автомобиль ГАЗ подожженную бутылку с горючей смесью», — говорится в сообщении.

По данным канала, инцидент произошел рядом с отделом полиции на Щуровской улице. В результате бутылка разбила боковое стекло автомобиля, жидкость из нее вылилась на асфальт и загорелась.

Нападавшего пока не удалось задержать, уточняет Baza.

Ранее жителя Орловской области, который бросил коктейли Молотова в здание правительства региона, признали невменяемым. Судья принял решение отправить мужчину на принудительное лечение.

До этого в Приморье матроса судоходной компании задержали за попытку поджечь военкомат. Мужчина бросил два коктейля Молотова в здание. Один пролетел мимо, второй разбил стекло на первом этаже, залетев внутрь, но не загорелся. После задержания он сразу признал вину.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.