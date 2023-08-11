Cомнолог назвала факторы, которые мешают спать летом

Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik объяснила, почему летом человек может хуже засыпать и реже высыпаться, а также как нормализовать сон.

По ее словам, трудности с засыпанием могут возникать из-за духоты и слишком высокой температуры воздуха в спальне. Врач порекомендовала тщательно проветривать помещение перед сном.

«Третья причина — повышенная температура в кровати, если человек использует зимнее, тяжелое одеяло», — сказала Царева, добавив, что спровоцировать нарушение сна может также некачественное постельное белье, которое способствует обильному потоотделению.

Сомнолог рекомендовала использовать летом постельное белье, изготовленное из натуральных, «дышащих» тканей.

Врач отметила, что из-за жаркой погоды может быть нарушен водно-электролитный баланс в организме, что также ведет к ухудшению сна. Чтобы избежать этого, необходимо пить больше воды и ограничить употребление напитков с кофеином.

Длинный световой день — еще один фактор, который может негативно отразиться на качестве сна. Воздействие света на сетчатку глаз приводит к тому, что организм в меньшем объеме вырабатывает гормон мелатонин, который влияет на засыпание и продолжительность сна. Чтобы решить проблему с избытком света, врач порекомендовала использовать маску для сна.

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