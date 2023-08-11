Врач объяснила, почему повторное заражение лихорадкой денге может быть тяжелее первого

Возбудителем лихорадки денге является вирус семейства Flaviviridae, который переносят самки желтолихорадочных комаров. При этом риск заразиться лихорадкой денге от другого человека напрямую, без участия переносчиков, минимален. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Демьяновская, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Заражение от человека возможно только при переливании крови или донорстве органов от больного в острой фазе лихорадки, что на практике крайне маловероятно», — объяснила эксперт.

По словам врача, процесс передачи вируса происходит так: комар кусает инфицированного человека или животное. Вместе с кровью вирус попадает в организм комара. После этого насекомое кусает другого человека и заражает его.

«Инкубационный период лихорадки денге обычно составляет от трех дней до двух недель. Затем появляются признаки болезни: головная боль, повышение температуры до 39–40°C, сыпь на коже. Также у человека может возникнуть боль в глазных яблоках, тошнота и рвота, ноющие боли в суставах и мышцах, нарушения сознания. Если лихорадка денге протекает в тяжелой геморрагической форме, то к симптомам добавляются кровотечения из носа, диарея с кровью, внутренние кровотечения», — рассказала Демьяновская.

Специфического лечения лихорадки денге нет. Пациентам с таким диагнозом врачи рекомендуют постельный режим, обильное питье. Назначают жаропонижающие и обезболивающие лекарственные препараты, средства для контроля артериального давления, выведения токсичных продуктов обмена, улучшения функции печени, антигистаминные.

«Выздоровление обычно наступает через одну-две недели после начала болезни. При этом, если появились признаки тяжелой формы, следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Летальный исход возможен примерно в 0,021% случаев», — подчеркнула она.

Антитела, которые вырабатываются в организме после болезни, защищают от осложнений только при заражении вирусом того же серотипа, а их для вируса денге насчитывается четыре. При повторном инфицировании другим серотипом вируса течение болезни каждый раз все более тяжелое, заключила врач.

Ранее на популярных курортах в Таиланде возросло число случаев заболевания лихорадкой денге.