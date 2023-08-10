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В Башкирии осудили мужчину, который якобы укусил сотрудника полиции

Башкирский суд вынес приговор россиянину, напавшему на инспектора ДПС

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В Башкирии мужчина попал на скамью подсудимых после пьяного вождения и нападения на полицейских. Об этом сообщается на сайте Баймакского районного суда.

В начале мая инспектор ДПС из Баймака остановил автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый гражданин. Для этого стражам порядка пришлось пуститься в погоню, включив проблесковые маячки и подавая специальные звуковые сигналы.

Попав в служебную машину, пойманный нарушитель стал материться, проигнорировал замечания и попытался покинуть салон авто и место происшествия. Затем он спровоцировал драку, а полицейский принял вызов и стал бороться с водителем. Когда гражданина успокоили, он, по словам пострадавшего сотрудника МВД, укусил его за кисть левой руки и пригрозил расправой.

Позже следствие установило, что с января этого года местный житель писал на инспектора жалобы в прокуратуру. При этом доказать, что именно задержанный укусил полицейского, не удалось. Во время разбирательств обвиняемый утверждал, что уголовное дело о применении «не опасного для жизни и здоровья» насилия и угрозе применения насилия в отношении представителя власти сфабриковано сотрудником органов внутренних дел. От дачи показаний фигурант отказался и не признал свою вину в совершении преступления.

В итоге подсудимый был признан виновным. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Ранее москвич поссорился на отдыхе с женой и открыл огонь в воздух, угрожая участковому.

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