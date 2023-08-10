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Газовоз под флагом Панамы загорелся в водах Персидского залива

В Персидском заливе горит газовоз под флагом Панамы

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marinetraffic.com

Танкер-газовоз под флагом Панамы загорелся в территориальных водах Ирана в акватории Персидского залива. Об этом сообщает ISNA.

«Загорелся газовоз «White Perl» под панамским флагом», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, инцидент случился неподалеку от порта Ассалуйе на юге Ирана.

Как отмечается в публикации, иранские суда спасли 22 члена экипажа вспыхнувшего танкера, к ликвидации возгорания привлечены пять пожарных буксиров.

В марте у берегов Индонезии произошел пожар на танкере MT Kristin, перевозившем мазут компании Pertamina. Танкер загорелся в море недалеко от города Матарам. Всего на судне находилось 17 членов экипажа, большинство из которых удалось эвакуировать с помощью рыбацких шлюпок.

До этого нефтяной танкер «Арктика» загорелся в российском Кронштадте.

Ранее эксперты оценили ущерб от разлива нефти на Ангаре в Иркутске.

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