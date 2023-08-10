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В Северодвинске прокурор напал на знакомого адвоката и пригрозил испортить ему карьеру

112: прокурор из Северодвинска напал на адвоката и был отправлен в отставку

В центре Северодвинска прокурор повалил на землю адвоката, обвинив в недобросовестной работе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, нападавший — прокурор Северодвинска Сергей Северов — решил отомстить знакомому юристу, которого он видел в последний раз 12 лет назад.

Адвокат приехал в город вновь по работе и шел по улице, разговаривая по телефону, когда внезапно почувствовал удар справа. Сзади его догнал злоумышленник с юридическим образованием, толкнул потерпевшего и уронил на землю.

Как рассказал пострадавший, его коллега стал угрожать ему порчей репутации, пообещал, что добьется увольнения защитника, а также обвинил в методах работы.

В итоге в отставку отправился сам агрессор. Потерпевший адвокат пришел в полицию, приложил к заявлению видео с уличной камеры наблюдения, а спустя некоторое время узнал, что его обидчика уволили из ведомства по выслуге лет.

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