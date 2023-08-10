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В Киеве запретили УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря. Об этом рассказал адвокат УПЦ Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Суд удовлетворил иск заповедника», — написал он.

10 августа стало известно, что комиссия Минкультуры Украины опечатала еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Несмотря на протесты верующих, опечатаны гостиничные помещения и церковные магазины.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что на территории заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт музей гетмана Мазепы.

9 августа суд на Украине признал расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) законным. Об этом сообщил украинский Минкульт.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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