Врач объяснила, могут ли выпитые после дыни напитки оказать негативное влияние на организм

Мнение о том, что во время и после употребления дыни нельзя пить воду и другие напитки, потому это может нарушить процессы пищеварения, является мифом, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Ольга Шестакова.

«Жидкости просто пройдут по малой кривизне желудка и быстрее его покинут, в то время как дыня задержится в большой кривизне органа и останется надольше. Наш желудок прекрасно справляется с разделением продуктов на фракции и приспособлен переваривать разнообразную пищу и часто одновременно», — отметила врач.

Шестакова также развеяла миф о том, что при сочетании дыни с другими напитками могут происходить процессы брожения и гниения или нарушиться кишечная флора. Эксперт уточнила, что разрушение флоры является сложным процессом, на который большее влияние оказывает образ жизни, а не периодически появляющаяся в рационе дыня.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Елена Саблина до этого говорила, что дыня может вызвать несварение желудка, если ее смешивать с другими продуктами.

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