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Журналиста Невзорова оштрафовали за высказывания о Путине, СВО и актерах

Суд Петербурга оштрафовал Невзорова на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти

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nevzorovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Приморский суд Санкт-Петербурга признал виновным журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом) за разжигающие ненависть высказывания. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По статье о разжигании ненависти ему был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

В постановлении о возбуждении дела говорится, что 13 февраля этого года на YouTube-канале журналиста была опубликована видеозапись его интервью белорусской службе Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов), во время которого он негативно высказался о президенте РФ Владимире Путине, событиях в Крыму в 2014 году, о жителях России, а также про российскую армию, спецоперацию и актеров.

В пресс-службе петербургских судов отметили, что экспертиза показала, что в видео содержатся признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к нескольким социальным группам.

1 февраля этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Невзорова к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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