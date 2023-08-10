В соцсетях раскритиковали свадебное платье невесты стоимостью $8000

Пользователи соцсетей раскритиковали свадебное платье невесты стоимостью $8000, пишет Daily Mail. По мнению людей, наряд женщины выглядит слишком плохо.

Фотографию свадебного платья опубликовала сама невеста. Наряд состоит из прозрачной ткани, на которой изображены узоры в виде цветов, и подкладки телесного света под ней. Из-за особенностей пошива многие зрители решили, что низ платья больше напоминает часть брюк.

«Этот костюм выглядит чудовищно. Я бы отказалась идти в таком к алтарю», — пишут комментаторы.

Оказалось, платье стоило $8000, что, как считают участники обсуждения, необоснованно дорого. Впрочем, некоторые пользователи посчитали, что если платье и узоры на нем были сделаны вручную, то оправдание ценнику можно и найти.

«Дизайн вопиющий, но если тут кружево ручной работы и ручная аппликация, я вижу оправдание ценнику», — уверена другая женщина.

Ранее другая невеста забыла свое платье в аэропорту и чуть не пропустила собственную свадьбу.