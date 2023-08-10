Google просит поменять закон в Австралии ради обучения искусственного интеллекта

Google предложил правительству Австралии ослабить закон об авторском праве, чтобы его модели искусственного интеллекта (ИИ) могли обучаться на контенте издательств. Об этом сообщает газета The Guardian. При этом издатели смогут отказаться от этого.

Как пишет газета, это не первая попытка Google уговорить австралийских властей ослабить законодательство об авторском праве ради обучения своего ИИ. Накануне компания сделала еще один заход, надеясь, что возможность отказа издателей, позволит по-новому взглянуть на изменение закона.

Для этого IT-гигант планирует создать веб-стандарт аналогичный системе robots.txt, которая позволяет издателям отказаться от сканирования поисковыми системами части своих сайтов.

По мнению старшего преподавателя Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) доктора Кейлина Мэнваринга, авторское право станет одной из серьезных проблем, с которыми столкнутся системы генеративного ИИ в ближайшие годы. Он отметил, что в разных странах законы различаются в отношении того, какие системы ИИ разрешено использовать. Понятие системы отказа перевернет авторское право с ног на голову, добавил он.

«Если вы хотите воспроизвести что-то, принадлежащее владельцу авторских прав, вы должны получить его согласие, а не соглашение об отказе … то, что они [Google] предлагают, - это радикальное изменение способа работы исключений», — сказал Мэнваринг.

Напомним, в июле этого года стало известно, что Google изменил свою политику конфиденциальности. В ней указывается, что корпорация может использовать весь опубликованный в интернете контент для обучения своих ИИ-продуктов.

Позже стало известно, что в США к компании Google был подан коллективный иск, в котором говорится о неправомерном использовании ею массивов персональных данных и защищенных авторским правом материалов при обучении ИИ. Об этом сообщало РАПСИ.

Кроме того, накануне Консорциум новостных групп заявил, что компании, занимающиеся разработкой ИИ, должны запрашивать разрешение на использование защищенных авторским правом текстов и изображений для создания контента. Медиа-организации, включая AFP, Getty Images и Associated Press, заявили в открытом письме, что инструменты ИИ разрушают их бизнес-модели, наполняют интернет дезинформацией и нарушают законы об авторском праве.