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В Воронеже 51-летний мужчина пострадал от нападения незнакомца, когда гулял с собакой

В Левобережном районе Воронежа мужчина получил перелом черепа, гуляя с собакой

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Depositphotos

В Воронеже полицейские задержали мужчину, который напал на собачника и проломил ему голову. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

Инцидент произошел еще в мае на улице Туполева в Левобережном районе города. 51-летний местный житель гулял в вечернее время с собакой, когда столкнулся с прохожими. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. На собачника напал один из незнакомцев, который нанес ему удары по голове.

В результате случайной встречи у пострадавшего были диагностированы травмы головы — переломы теменной кости справа, правой височной кости, а также ушиба головного мозга средней степени. Телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Полицейские нашли свидетелей происшествия и установили лицо, причастное к нападению. Им оказался 38-летний местный житель, его задержали по месту жительства. В отделе задержанный дал признательные показания и был отпущен по подписку о невыезде.

В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигурант может лишиться свободы на срок до 8 лет.

Ранее подросток с пистолетом потребовал у сверстника раздеться и отдать ему футболку.

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