На крупнейшей в Европе портовой верфи вспыхнула 1 тыс. тонн металлолома

Сильный пожар произошел в порту Дуйсбург в Германии — загорелась 1 тыс. тонн металлолома. Об этом сообщает Bild.

Возгорание произошло на свалке в районе Мейдерих, которую местные прозвали «островом металлолома». Она находится на территории крупнейшей в Европе портовой верфи — там утилизируют старые автомобили.

Огромное облако дыма над Дуйсбургом виднеется на расстоянии множества километров и движется в сторону Мюльхайма. В ликвидации горения задействованы 50 человек.

Ранее в турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы.