Более 130 тысяч школьников и студентов принимают участие в конкурсе «Научная Вселенная»

В мультиформатном конкурсе «Научная Вселенная» уже приняли участие более 130 тысяч человек, сообщили организаторы.

В основе конкурса – 7 приоритетов научно-технологического развития России: цифровые технологии и искусственный интеллект, персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение, эффективное взаимодействие человека, природы и технологий, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, противодействие киберугрозам, связанность территории Российской Федерации.

По количеству участников лидирует трек «Цифровые технологии».

«Мы рады интересу ребят к треку «Цифровые технологии». Полагаю, что их проекты будут интересными и актуальными, а приз за победу – посещение лаборатории и ознакомление с работой Российского квантового компьютера — вдохновит на новые свершения», — отметил наставник трека «Цифровые технологии», руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

На втором и третьем месте – «Новая Медицина» и «Климат и экология».

Больше всего заявок на участие в конкурсе поступило из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской области, Республики Крым и Свердловской области.

Регистрация в конкурсе открыта до 27 августа 2023 года. Организатор конкурса — АНО «Большая Культура». Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Ранее был открыт второй этап Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Научная Вселенная».