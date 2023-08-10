Еще 100 навалов мусора ликвидировали в лесах Подмосковья с начала месяца

С начала августа в лесах Подмосковья ликвидировали еще 100 навалов мусора, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

«Август начался с хороших результатов, еще 100 навалов мусора было ликвидировано силами муниципальных образований на землях лесного фонда. Всего же с 10 апреля уже ликвидировано 433 навала общим объемом 9621,5 куб. м», - рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Среди городских округов есть лучшие, где уборка мусора проведена в полном объеме – Можайск, Щелково, Серпухов, Ступино, Электрогорск. Есть и те, где, по-прежнему, не приступили к работам – Волоколамский, Коломна, Долгопроудный.

С 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены муниципальные образования. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 городских округах.