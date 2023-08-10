Экс-кандидата на пост главы Балашихи обокрали на $120 тыс.

Из сейфа экс-кандидата на пост главы Балашихи Бориса Трофимова украли валюту и часы на общую сумму в $120 тыс. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, из сейфа в московской квартире Трофимова исчезли $68 тыс., €4 тыс. и часы стоимостью $50 тыс. Пропажу экс-кандидат на пост главы Балашихи заметил 9 августа.

При этом деньги, находившиеся в сейфе, заменили на фальшивые. Дорогостоящие наручные часы также подменили другими.

По предварительной информации, доступ к сейфу был у молодого человека дочери Трофимова. Девушка проживала в московской квартире отца и часто проводила там время со своим другом. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее у россиянки в аэропорту Барселоны украли багаж стоимостью €8,5 млн.