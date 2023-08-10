На форуме «Территория смыслов» подвели итоги третьей смены «Помогать»

На форуме «Территория смыслов» платформы Росмолодежь.События подвели итоги работы третьей смены «Помогать», сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Смена объединила 350 представителей социально-ответственного бизнеса, благотворительных фондов, молодых преподавателей обществознания и экологов. При этом впервые за всю историю форума в нем принимали участие 50 подростков в возрасте от 14 до 17 лет – представителей «Движения первых».

Отмечается, что за время форума молодые специалисты работали над проектированием решения социальных проблем. Во главе с экспертами они фокусировались на обсуждении, анализе и поиске решений в темах, связанных с общественной жизнью, этической, экологической проблематикой, развитием движения добровольчества.

За время смены они посетили десятки лекций и мастер-классов, встретились со спикерами, в числе которых министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева и другие.

В течение всей смены участники, объединившись в команды, создавали проектные решения по трекам «Человек», «Страна», «Семья», «Общество», «Государство». Также на форуме были организованы дополнительные направления, транслирующие ценности российского государства среди молодежи. В этом году представлено четыре направления: «Труд», «Родина», «Добро» и «Наставничество».

По словам руководителя федеральной дирекции форумов Росмолодежи, генеральный директор «Дирекции Всемирного фестиваля молодежи» Екатерины Антоновой, все эксперты отметили высокий уровень представленных на смене проектов.

«Сегодня многие организации испытывают кадровый голод. Мы всегда ищем ребят, готовых работать. Даем вам все возможности для вашего личностного роста. Воспользуйтесь этой поддержкой сегодня, чтобы построить ваше завтра», – обратилась она к участникам.

Заместитель генерального директора «России – страны возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, в смене были представлены участники из 76 регионов страны, 91 участник никогда до этого не участвовал ни в одном форуме.

«Вы обрели огромное количество новых связей и новых друзей, развили новые компетенции. И всего этого вы достигли за пять дней. Вы разработали больше 50 социальных проектов. Пусть это будет ваш вклад в развитие большой страны», – подытожил он.

Напомним, форум «Территория смыслов» уже пятый год проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей».