Кадры с упавшим в Москве беспилотником с надписью SOS попали в сеть

Беспилотник, приземлившийся в одном из дворов на Солнечногорской улице в Москве, попал на видео. Кадры с дроном, который был оснащен коробкой с надписью SOS, опубликовал Telegram-канал Shot.

В настоящее время территория рядом с тепловым пунктом ПАО «МОЭК», где и обнаружили БПЛА, оцеплена. При этом сотрудники оперативных служб уже передали дрон на экспертизу.

По предварительной информации, летательный аппарат принадлежит к модельному ряду Dji Mavic Pro 2 и имеет видеокамеру. Однако специалистам еще предстоит выяснить, с какой целью на корпус беспилотника был нанесен сигнал бедствия.

Ранее сообщалось, что дрон упал на расстоянии 50 метров от жилых домов. В связи с этим эвакуация людей не понадобилась.

Помимо этого, утром 10 августа в воздушном пространстве России сбили сразу 13 украинских беспилотников. Согласно данным Министерства обороны, БПЛА заметили в Московской области, Севастополе и Калуге.

На фоне произошедшего аэропорты Внуково и Домодедово временно закрыли свои взлетно-посадочные полосы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.