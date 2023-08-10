Генпрокурор РФ направил комиссию в Дагестан из-за отключений света

Генеральный прокурор России Игорь Краснов взял под личный контроль разбирательство в причинах перебоев с электроснабжением в Дагестане. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, жители нескольких районов республики оказались в критической ситуации из-за массовых отключений света. С начала августа в регионе наблюдается аномально жаркая погода, из-за чего подстанции регулярно выходят из строя.

В результате возникли проблемы не только с электроснабжением, но и с подачей питьевой воды. На этом фоне Краснов дал указание немедленно принять меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем и помощи людям.

«По поручению Игоря Краснова в регион направлена комиссия работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — указано в сообщении.

Также к работе подключились сотрудники ПАО «Россети», Ростехнадзора и министерства энергетики. При этом в прокуратуре считают, что перебои возникли из-за хаотичной застройки и нелегального подключения многоэтажных домов к сетям.

Ранее наличие проблем с электричеством признал глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что завершить модернизацию инфраструктуры «уже сейчас» невозможно. Тем не менее политик рассчитывает обновить сети в ближайшие годы.

Ранее жители Твери остались без света из-за возгорания электроподстанции «Северная».