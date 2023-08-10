Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время закрытия Внуково и Домодедово

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

По информации ведомства, ограничения на работу столичных аэропортов были сняты в 5:25 мск.

«На запасных аэродромах приземлились 10 самолетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще шесть бортов приземлились в аэропортах назначения, предварительно оценив запасы топлива и изменив планы полетов по согласованию с диспетчерами.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в московском аэропорту Внуково был введен план «Ковер» в связи с обнаружением в небе неизвестных летающих объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.