Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время закрытия Внуково и Домодедово

Росавиация: 10 самолетов не смогли сесть во Внуково и Домодедово ночью

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Десять самолетов ушли на запасные аэродромы ночью во время закрытия столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

По информации ведомства, ограничения на работу столичных аэропортов были сняты в 5:25 мск.

«На запасных аэродромах приземлились 10 самолетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще шесть бортов приземлились в аэропортах назначения, предварительно оценив запасы топлива и изменив планы полетов по согласованию с диспетчерами.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в московском аэропорту Внуково был введен план «Ковер» в связи с обнаружением в небе неизвестных летающих объектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях