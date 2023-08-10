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В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» стартовали гастроли театра Табакова

Театр Табакова представил в Херсонесе новую версию спектакля «Страсти по Бумбарашу»

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Президентский фонд культурных инициатив

Московский театр Олега Табакова впервые вывез свою обновленную версию спектакля «Страсти по Бумбарашу». Премьера прошла на открытой площадке государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», сообщили в президентском фонде культурных инициатив, оказавшем поддержку в организации тура.

Первый показ, состоявшийся 9 августа, собрал 1,5 тыс. зрителей.

Обращаясь к зрителям перед показом, художественный руководитель театра Владимир Машков поблагодарил губернатора Севастополя Михаила Развожаева и жителей города за теплый прием.

«Спектакль, который вы сегодня увидите, имеет долгую и счастливую жизнь. Я не буду рассказывать, о чем он, каждый поймет его по-своему. Скажу только, что сегодня он воспринимается не так как тогда, в 1993 году. Вы услышите великие произведения Владимира Дашкевича и Юлия Кима, если кто-то знает эти песни, не стесняйтесь и подпевайте! Олег Павлович когда-то сказал, что аплодисменты для артистов — как закрылки для самолета, которые поднимают его ввысь!», — сказал Машков.

«Страсти по Бумбарашу» по пьесе и стихам Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича впервые появились в афише театра Олега Табакова в 1993 году и не сходили со сцены 18 лет.

После его закрытия Олег Табаков мечтал возродить постановку.

Вчера на сцене зрители увидели все поколения артистов театра — от народных и заслуженных до студентов театральной школы Табакова.

Специально для нового спектакля Ким и Дашкевич дополнили «Страсти по Бумбарашу» новыми музыкальными произведениями. Вместе с режиссером Машковым над спектаклем работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Марина Боровская, художник по свету Дамир Исмагилов.

Выступления театра Табакова в Херсонесе продолжатся до 13 августа.

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