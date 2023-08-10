Треть россиян избегают лишних трат в отпуске

Почти треть (30%) россиян в этом году в среднем потратили или готовы потратить на отпуск до 30 тысяч рублей на одного человека. Это показало совместное исследование маркетплейса Сравни и приложения Город, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 23% опрошенных готовы к расходам до 50 тысяч рублей. Более масштабные траты до 100 и 150 тысяч рублей рассматривают 16% и 6% респондентов соответственно. До 200 тысяч рублей на отпуск тратят не более 5% граждан. При этом 20% респондентов из общего числа в отпуске не были и не планируют.

Более трети россиян (35%) стараются избежать лишних трат в отпуске, причем 40% из общего числа опрошенных расходуют ровно столько, сколько запланировали. У 39% респондентов расходы, как правило, незначительно превышают запланированную сумму, а 14% обычно тратят меньше, чем собирались. Значительный перерасход запланированного бюджета на отпуск отмечают 7% респондентов. Больше всего в отпусках россияне тратят на еду и посещение ресторанов (25%), а также на экскурсии (25%), еще 10% опрошенных – на шопинг и подарки близким и 3% на косметологические и оздоровительные процедуры.

Большинство россиян (73%) в этом году оплачивают отпуск с помощью собственных сбережений, лишь 7% опрошенных отдыхали на заемные средства и расплачивались кредитной картой (10%) или занимали у друзей (7%). Услугами микрозайма и потребительского кредита для оплаты своего отпуска воспользовались 3% россиян.

Примечательно, что 40% россиян, которые состоят в браке или отношениях, рассказали, что делят отпускные расходы поровну со своей второй половиной. У 25% опрошенных все расходы на отпуск оплачивает мужчина, у 21% мужчина платит больше, чем женщина. Лишь у 4% россиян отпускные траты в паре оплачивает женщина. Несмотря на то, что 49% опрошенных когда-либо уезжали отпуск в одиночку, 40% респондентов никогда не отдыхали и не готовы к отпуску без компании, в отличие от 11% россиян, которые готовы отдохнуть в одиночестве.

Аналитики также попросили россиян рассказать, как они планируют провести или уже провели свой отпуск. Рейтинг возглавили поездки по России –– это направление назвали самым популярным 43% респондентов. На втором месте – отдых дома: этот вариант выбрали 32% россиян. На третьем месте –– поездки за границу (13%) и завершил рейтинг отдых у близких или друзей –– 15% респондентов.

Ранее россияне назвали любимые европейские страны для отдыха.