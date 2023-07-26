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В Тюмени семеро человек отравились бледной поганкой

Тюменские врачи спасли семерых человек, отравившихся бледной поганкой

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Михаил Рогозин/ТАСС

В Тюмени сразу семеро человек поступили в Областную клиническую больницу №1 с отравлением бледной поганкой. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

По информации СМИ, всем пациентам, поступившим с отравлением, удалось помочь. Так, одна из госпитализированных, по словам врачей, пыталась лечиться самостоятельно. Ее мучили тошнота, рвота, слабость, холодный пот и судороги. На время наступило улучшение, но позже симптомы вновь вернулись.

В итоге после троих суток самолечения женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии с диагнозом «острый токсический гепатит». Врачи провели пациенке плазмаферез (методика лечения, основанная на фильтрации плазмы через специальную мембрану — «Газета.Ru») и спасли женщину.

Ранее в Москве ребенок отравился, поев грибов во дворе.

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