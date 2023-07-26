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В Нью-Йорке шесть человек пострадали из-за обрушения строительного крана на небоскреб

Шесть человек пострадали после падения загоревшегося строительного крана в Нью-Йорке

Шесть человек пострадали после падения загоревшегося строительного крана в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на городские экстренные службы.

«Пострадали четверо гражданских лиц и двое наших пожарных», — заявил первый заместитель начальника пожарной службы Нью-Йорка Джозеф Пфейфер.

Полиция Нью-Йорка призвала местных жителей сохранять спокойствие, вести себя осторожно и выбирать альтернативные маршруты передвижения по городу, избегая той части боро (района) Манхеттен, где произошел инцидент.

Строительный кран находился на площадке строящегося небоскреба на Манхэттене. Власти сообщили, что ближайшие здания эвакуируют из-за опасений обрушения. На кадрах видно, что стрела крана при падении задела соседнее здание — объем разрушений неизвестен.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти женщины во время выполнения своих рабочих обязанностей в Новосибирске.

По предварительным данным, утром 15 июня 2023 года на строительной площадке жилого комплекса в Октябрьском районе грузоподъемный кран, внутри которого находилась женщина, упал на припаркованные автомобили.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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