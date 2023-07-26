Стало известно, сколько россиян ухаживают за собой для сохранения молодости и красоты

Почти две трети россиян ничего не делают для того, чтобы поддерживать свою красоту и молодость, показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,9 тыс. человек.

Согласно исследованию, 30% граждан в России предпочитают стареть красиво и естественно, еще 36% ответили, что используют только обычный крем и не делают какие-либо процедуры по уходу за кожей.

«Надоел уже культ красоты и молодости. Живите достойно, старейте достойно. Ничего нет прекраснее доброты», — отметила одна из участниц опроса.

При этом треть россиян стараются ухаживать за собой, чтобы хорошо выглядеть. 13% респондентов пользуются кремами, масками и сыворотками, 9% — ведут здоровый образ жизни, потому что считают, что красота идет изнутри. Оставшиеся 12% пользуются услугами косметолога. В частности, делают уколы красоты, омолаживающие процедуры и массаж. Еще 1% опрошенных ответили, что обращаются к пластическим хирургам.

Накануне в исследовании, поступившем в «Газету.Ru» от бренда профессиональной уходовой косметики SKINCOUTURE, отметили, что за последний год россияне стали реже посещать салоны красоты из-за повышения стоимости услуг и ухода с рынка иностранных брендов.

Ранее стали известны процедуры, которые россияне чаще всего предпочитают в санаториях.