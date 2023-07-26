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В Красноярском крае возбуждено два уголовных дела в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Дивногорске в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки возбуждено еще два уголовных дела

В Дивногорске следователи возбудили в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве 16-летней школьницы, уголовные дела по статьям «разбой» и «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакассия.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление 22 июля. В тот день девушка направлялась на встречу с подругой и связалась с ней, предупредив, что у ее мобильного телефона разряжается батарейка. Мужчина силой завел девушку в лесополосу, где ограбил, изнасиловал, а затем расправился с целью сокрыть другие преступления, после этого скрылся.

Тело девушки с перерезанным горлом обнаружили через два дня в лесополосе в 30 метрах от трассы Р-257 Енисей.

Центральный районный суд Красноярска заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Ранее одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которую нашли с перерезанным горлом.

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