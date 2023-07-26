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Задержанный в Алма-Ате россиянин Кислицин не имеет претензий к правоохранителям Казахстана

Задержанный в Алма-Ате по запросу США Кислицин не имеет претензий к сотрудникам СИЗО

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GroteckBiz/Youtube

Задержанный в Алма-Ате по запросу США гражданин России, глава департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB), экс-главред журнала «Хакер» Никита Кислицин не имеет претензий ни к полиции Казахстана, ни к сотрудникам СИЗО. Об этом сообщил консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов, которого цитирует РИА Новости.

«В первую очередь хотел бы отметить, что гражданские права россиянина не нарушались, никаких претензий к правоохранительным органам Казахстана и к сотрудникам учреждения у него нет», — подчеркнул Оганов на брифинге.

Напротив, по словам дипломата, Кислицин обратил внимание на хорошее взаимопонимание и вполне лояльное отношение

Консул-советник рассказал, что россиянин содержится в камере, где находятся 10 заключенных. Среди его сокамерников — четыре гражданина России. Питание и бытовые условия дипломат счел нормальными.

26 июля Оганов заявил, что срок давности по преступлению, которое США вменяют задержанному в Алма-Ате россиянину, истек.

Ранее РФ призвала Казахстан воздержаться от экстрадиции Никиты Кислицина в США.

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