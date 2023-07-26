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Метеоролог рассказала, как остаться максимально сухим под проливным дождем

Метеоролог Позднякова: комбинация из зонта с широким куполом и дождевика спасет от ливня

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Ливень редко идет под прямым углом, поэтому только зонт не защитит от дождя, рассказала News.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, самым защищенным окажется тот, у кого с собой будет зонт с широким куполом, дождевик и резиновые сапоги.

Эксперт обратила внимание, что в период проливных дождей важно брать с собой дождевик, который будет укрывать большую часть тела, зонт с крепкими спицами — для защиты лица также от ветра — и сапоги, которые защитят ноги, особенно в период обещанных синоптиками ливней.

В июле в Москве прошла череда сильных дождей, в некоторых районах были залиты торговые центры, дороги превратились в бурные потоки. 26 июля в столице затопило ТЦ «Вегас», «Румер», фитнес-центр «Практика» и станцию метро «Народное ополчение».

18 июля дождь залил десятки припаркованных машин на Петровском бульваре и улицы в районах ВДНХ и Ботанического сада, Патриарших прудов и Арбата. Частично подтопило станцию метро «Парк культуры».

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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