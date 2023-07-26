Метеоролог рассказала, как остаться максимально сухим под проливным дождем

Ливень редко идет под прямым углом, поэтому только зонт не защитит от дождя, рассказала News.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, самым защищенным окажется тот, у кого с собой будет зонт с широким куполом, дождевик и резиновые сапоги.

Эксперт обратила внимание, что в период проливных дождей важно брать с собой дождевик, который будет укрывать большую часть тела, зонт с крепкими спицами — для защиты лица также от ветра — и сапоги, которые защитят ноги, особенно в период обещанных синоптиками ливней.

В июле в Москве прошла череда сильных дождей, в некоторых районах были залиты торговые центры, дороги превратились в бурные потоки. 26 июля в столице затопило ТЦ «Вегас», «Румер», фитнес-центр «Практика» и станцию метро «Народное ополчение».

18 июля дождь залил десятки припаркованных машин на Петровском бульваре и улицы в районах ВДНХ и Ботанического сада, Патриарших прудов и Арбата. Частично подтопило станцию метро «Парк культуры».

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.