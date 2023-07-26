Фармаколог предупредил отдыхающих об инфекциях в Черном море

Отдыхающие на Черном море могут подцепить брюшной тиф и дизентерию, рассказал «Радио 1» клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер.

По словам эксперта, морская вода по ионному составу похожа на плазму человеческой крови, поэтому бактериальные инфекции не должны там развиваться. Между тем бациллы попадают в воды Черного моря вместе со сточными водами.

«Там можно найти брюшной тиф, сальмонеллы, дизентерию и ряд крайне скверно протекающих вирусных энтероколитов», — предупредил эксперт.

Эдигер также рассказал о том, что «диарея путешественников», протекающая из-за смены питания, не страшна, но под нее также могут маскироваться кишечные инфекции.

Эксперт посоветовал после ухода с пляжа смывать с себя следы морской воды с антибактериальным мылом, питаться в проверенных местах и пить качественную воду.

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