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На Украине без света остались сотни населенных пунктов

Непогода оставила без света более 200 населенных пунктов в 11 регионах Украины

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Непогода оставила без света более 200 населенных пунктов в 11 регионах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на киевское минэнерго.

«В результате грозового шторма, который пронесся над страной, и вызванных им технологических нарушений обесточивались 209 населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях», — указано в сообщении.

Наиболее сложная ситуация складывается в Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областях, Минэнерго Украины направило дополнительные бригады на восстановление энергосистем.

Ранее сильный ливень в Москве вызвал серьезные потопы и отмены рейсов в аэропортах.

В пределах МКАД выпало до 25 мм осадков. Больше всего досталось проспекту Вернадского — там выпали все 25 мм осадков. Дождь вызвал подтопления в фитнес-клубе «Практика», торговых центрах «Вегас Кунцево» и «Румер»

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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