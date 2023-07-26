В Москве затопило два торговых центра

В Москве затопило ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер», об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Причиной потопа называют протекание воды с крыши торговых центров внутрь зданий. Уровень воды внутри зданий составляет около 10 см. Как пишет ТАСС, ТЦ «Вегас» продолжает работу.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает о затопленной станции метро «Багратионовская». По данным канала, движение поездов от станции в одну из сторон не осуществляется. Также сообщается о десятках затопленных автомобилей в ЖК «Дмитровский парк».

Ранее администрация парка Горького сообщила о временном закрытии из-за сильных ливней в Москве.

До этого гидрометцентр сообщил, что на протяжении недели в Москве будут идти дожди.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.