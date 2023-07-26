Доктор Мясников рассказал, как оливковое масло может спасти от деменции

Оливковое масло является одним из пищевых продуктов, который способен предотвратить деменцию, однако, на это не влияют элементы, которые содержатся в масле. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал российский телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников, комментируя исследование специалистов American Society for Nutrition, показавшее, что у людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск смерти от деменции был на 28% ниже.

«Да, действительно, оливковое масло входит в список пищевых продуктов, предотвращающих деменцию. Конечно, тут дело не в чудотворных свойствах самого масла, а в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Ее польза не только в сочетании полезных продуктов – рыба, вино, орехи, фрукты и овощи, конечно же оливковое масло, но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья, консервировать пищу и прочее», — пояснил эксперт.

При этом Мясников уточнил, что польза оливкового масла во многом является маркетинговым ходом и его можно заменить подсолнечным.

Врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ имени Пирогова Наталья Суворинова до этого говорила, что сахарный диабет, аритмия, гипертония могут спровоцировать деменцию.

Ранее был назван самый эффективный метод профилактики деменции.