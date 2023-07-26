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ФАС раскрыла картель при реализации нацпроекта «Здравоохранение»

ФАС раскрыла картель ЧОПов «Кончак» и «Альтаир» на 2 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

ФАС раскрыла картель при реализации нацпроекта «Здравоохранение», сообщает ТАСС.

По данным ведомства, картель состоял из частных охранных предприятий «Кончак» и «Альтаир». Незаконная деятельность позволила участникам картеля заключить государственные контракты на 2 млрд рублей на оказание охранных услуг для медицинских учреждений в Москве.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России смогла установить картель в отрасли лабораторных исследований на сумму более 1,1 млрд рублей, в схеме могли участвовать пять организаций. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

По информации ФАС, пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку оборудования, расходных материалов и химических продуктов.

В ФАС пояснили, что часть денег на поставку товаров выделялась в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Поводом для заведения дела послужили материалы, полученные службой, в том числе на основании проведенного мониторинга закупочных процедур.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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