На Северной Двине произошел разлив нефтепродуктов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале сообщила, что на Северной Двине в Архангельской области произошел разлив нефтепродуктов при бункеровке судна «Касимов», образовалась пятно размером 0,5 на 4 километра.

«С утра на месте работают наши инспекторы и специалисты ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений)», — сообщила Радионова.

Она добавила, что нефтепродукты попали в реку при бункеровке судна «Касимов». Специалисты устанавливают точную площадь загрязнения и берут пробы, чтобы рассчитать ущерб природе.

В апреле в порту Новороссийска на Черном море было обнаружено нефтяное пятно площадью в 40 тысяч кв. м.

До этого в Москве-реке затонуло судно, которое образовало нефтяное пятно площадью в 2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в России разработали способ очистки водоемов от нефти с помощью промышленных отходов.