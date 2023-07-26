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В подмосковных лесах начался третий этап борьбы с борщевиком Сосновского

В Московской области скосят 740 га борщевика

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Pixabay

С начала третьей декады июля и до конца августа в лесах Московской области пройдет третий этап по борьбе c борщевиком Сосновского, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Второй этап завершен, работы проведены на площади свыше 700 га. Борьба с опасным сорняком на третьем этапе продолжится на площади свыше 740 га. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей», - рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он добавил, что больше всего борщевика на втором этапе скошено в Подольском (127,66 га), Истринском (86,13 га) и Ступинском (76,38 га) лесничествах.

Леса Московской области – защитные. В них запрещается применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского используется механический метод – окашивание.

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