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В Москве пройдет международная выставка-форум «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» стартует ровно через 100 дней в Москве

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Ровно через 100 дней, 4 ноября 2023 года, в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум «Россия».

Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Российское общество «Знание» проведет просветительский Марафон «Знание.Первые», торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии «Знание.Премия», театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.Елка».

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.

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