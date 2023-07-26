В Москве пройдет международная выставка-форум «Россия»

Ровно через 100 дней, 4 ноября 2023 года, в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) откроется Международная выставка-форум «Россия».

Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны.

В Дни регионов каждый субъект Российской Федерации презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности.

Деловая программа будет состоять из нескольких блоков, в рамках которых лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Российское общество «Знание» проведет просветительский Марафон «Знание.Первые», торжественную церемонию награждения лауреатов просветительской премии «Знание.Премия», театрализованное представление и новогодний карнавал «Знание.Елка».

Особое внимание будет уделено детской программе. Она будет включать интерактивные мероприятия, квесты, мастер-классы и викторины.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей.