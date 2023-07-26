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В суде рассказали, какие вещдоки были представлены в деле Сачкова

Визитки сотрудников ФБР и посольства Великобритании стали вещдоками по делу Сачкова

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вещественными доказательствами по делу основателя компании Group-IB Ильи Сачкова стали визитные карточки сотрудника ФБР и работника посольства Великобритании в РФ, сообщает ТАСС, ссылаясь на приговор оглашенный в Мосгорсуде.

«Вещественные доказательства по делу: ноутбук, телефоны, визитные карточки сотрудника ФБР и работника посольства Великобритании», — зачитал председательствующий судья Александр Рыбак.

6 июля Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Grouр-IB (F.A.C.C.T.) Илью Сачкова по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Материалы дела Сачкова засекречены, в чем именно его обвиняют — неизвестно. Зарубежные и российские СМИ предполагали, что уголовное преследование связано с выборами президента США 2016 года, проправительственными хакерскими группировками или делами бывших сотрудников ФСБ, которых также обвиняли в госизмене.

Сам Сачков заявлял, что свою вину не признает.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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