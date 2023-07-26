Решетников назвал курорт «Манжерок» примером комплексного подхода к развитию территории

Курорт «Манжерок» в Республике Алтай является примером успешного комплексного подхода развития территории, заявил журналистам глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников после совещания по развитию туризма.

Министр отметил, что Сбер, который развивает курорт «Манжерок», проводит большую работу, в результате это место становится точкой притяжения.

По словам Решетникова, важно, чтобы дальнейшее развитие курорта шло в рамках единой концепции.

Также глава ведомства заявил о необходимости развивать по аналогичной схеме и другие курорты, в том числе и морские.

«Необходимо доделать правильную экономическую базу в туризме. Много сделано в плане НДС и налогообложения, субсидирования процентных ставок, но этого недостаточно по многим проектам», — добавил Решетников.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил заботу главы Сбера Германа Грефа о ценовой доступности курорта «Манжерок».