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В Белгороде полиция задержала мужчину за подделку 25 миллионов рублей

Shot: в Белгороде мужчину подозревают в подделке 25 миллионов рублей

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Shutterstock

В Белгороде полиция задержала мужчину, который предположительно напечатал себе 25 миллионов рублей и пытался их сбыть. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным авторов, россиянин закупил все необходимое оборудование для изготовления денег. Он печатал пятитысячные купюры, на которые наносил специальную ленту и другие отличительные знаки.

После того, как необходимая сумма была готова, мужчина решил их сбыть. Он не успел воплотить план, так как на него вышли правоохранители. Предполагаемого злоумышленника задержали. Также полицейские изъяли купюры.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее тещу действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля задержали за подделку документации.

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