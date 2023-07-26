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Килограмм мефедрона, марихуану и гашиш нашли у кировчанина, убегавшего от полицейских

Полиция Кирова задержала местного наркокурьера после погони в гаражах и частном секторе

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Кирове полицейские гнались за наркокурьером, который сначала прятался в гаражах, а потом убегал по огородам. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по области.

Сотрудники МВД заподозрили 30-летнего кировчанина в сбыте наркотических средств и, установили его примерное местонахождение. Они сообщили данные личного транспортного средства подозреваемого сотрудникам ДПС и попросили задержать предполагаемого наркокурьера.

Когда же мужчина, двигаясь по улице Дзержинского, услышал законное требование об остановке, он проигнорировал его и заехал на территорию гаражного кооператива, а потом бросил автомобиль и убежал в частный сектор. После непродолжительной погони россиянина задержали и передали в Управление по контролю за оборотом наркотиков.

В итоге запрещенные вещества нашлись в садовом домике, принадлежащем мужчине. Около килограмма изъятого кристаллического порошка оказались мефедроном, помимо этого там были обнаружены запасы марихуаны и гашиша, специальное оборудование и упаковочные материалы. Выяснилось, что злоумышленник уже расфасовал опасный порошок по небольшим сверткам и собирался распространить их, оставляя закладки в областном центре и других районах области.

Задержанного подозревают в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей, устанавливается происхождение наркотика и иные лица, причастные к преступлению.

Ранее россиянин попытался избавиться от героина, выдавив шприц в карман перед таможенниками.

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