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Эксперт рассказал, что делать владельцам QIWI-кошельков с деньгами на счету

Эксперт НИУ ВШЭ Остапкович посоветовал владельцам QIWI-кошельков не спешить с выводом денег

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Владельцам QIWI-кошельков не стоит спешить тратить средства без необходимости, порекомендовал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, передает «Москва 24».

«Киви банк» временно ограничил вывод средств с кошельков клиентов и снятие наличных из-за претензий Центрального банка. В частности, при выводе денег с QIWI-кошельков на банковские счета других кредитных организаций действует лимит в 1000 рублей за месяц.

Остапкович отметил, что «резкие шаги на форс-мажорах» не приводят клиентов ни к чему хорошему.

«Я думаю, что нужно взять паузу и спокойно дождаться возвращения нормального ритма для банка», — порекомендовал глава центра.

По мнению эксперта, «Киви-банк» вскоре устранит недочеты, которые предъявил ЦБ, и возобновит обычную деятельность.

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